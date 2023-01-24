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Кубок Франции
Пай-де-Кассель
23.01.2023, FT 0 : 7
ПСЖ
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Франция
24 января 2023, 05:23 | Обновлено 24 января 2023, 05:48
457
0

Пай-де-Кассель – ПСЖ – 0:7. Пента-трик Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Франции

24 января 2023, 05:23 | Обновлено 24 января 2023, 05:48
457
0
Пай-де-Кассель – ПСЖ – 0:7. Пента-трик Мбаппе. Видео голов и обзор матча
ПСЖ. Килиан Мбаппе

Французский форвард Килиан Мбаппе впервые в карьере оформил пента-трик (5 голов). Он в первый раз вывел французский «ПСЖ» с капитанской повязкой. Это случилось в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции против команды 6-го дивизиона «Пай-де-Кассель».

Мбаппе уже в первом тайме оформил хет-трик, а во второй половине игры отправил еще 2 мяча в сетку ворот соперника. По одному голу забили Неймар и Карлос Солер – 7:0 в пользу парижан. 24-летний Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории «ПСЖ», который забил 5 голов в официальном матче.

Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси в заявку команды на матч не был включен. В 1/8 финала Кубка Франции 7 или 8 февраля «ПСЖ» встретится с «Марселем», за который играет украинец Руслан Малиновский.

Кубок Франции. 1/16 финала, 23 января

Пай-де-Кассель – ПСЖ – 0:7

Голы: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 33, Солер, 64.

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (ПСЖ).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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