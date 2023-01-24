Пай-де-Кассель – ПСЖ – 0:7. Пента-трик Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Франции
Французский форвард Килиан Мбаппе впервые в карьере оформил пента-трик (5 голов). Он в первый раз вывел французский «ПСЖ» с капитанской повязкой. Это случилось в гостевом матче 1/16 финала Кубка Франции против команды 6-го дивизиона «Пай-де-Кассель».
Мбаппе уже в первом тайме оформил хет-трик, а во второй половине игры отправил еще 2 мяча в сетку ворот соперника. По одному голу забили Неймар и Карлос Солер – 7:0 в пользу парижан. 24-летний Килиан Мбаппе стал первым футболистом в истории «ПСЖ», который забил 5 голов в официальном матче.
Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси в заявку команды на матч не был включен. В 1/8 финала Кубка Франции 7 или 8 февраля «ПСЖ» встретится с «Марселем», за который играет украинец Руслан Малиновский.
Кубок Франции. 1/16 финала, 23 января
Пай-де-Кассель – ПСЖ – 0:7
Голы: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 33, Солер, 64.
Видеообзор матча
События матча
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