Франция02 марта 2025, 12:50 |
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ПСЖ увеличил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до 25 матчей
Французский клуб остался единственной непобедимой командой в топ-5 лигах Европы 2024/25
02 марта 2025, 12:50 |
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«ПСЖ» одержал победу во встрече против «Лилля» и увеличил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 25 матчей (24 из которых в этом сезоне).
1 марта состоялся поединок 24-го тура чемпионата Франции между командами «ПСЖ» и «Лилль». Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.
Также «Пари Сен-Жермен» остался единственной командой в топ-5 европейских лиг этого сезона, которая не потерпела ни одного поражения в чемпионате.
В нынешней кампании Лиги 1 парижане лидируют в турнирной таблице с 62 очками (19 побед, 5 ничьих, 0 поражений).
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