ПСЖ увеличил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до 25 матчей

«ПСЖ» одержал победу во встрече против «Лилля» и увеличил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 25 матчей (24 из которых в этом сезоне).

1 марта состоялся поединок 24-го тура чемпионата Франции между командами «ПСЖ» и «Лилль». Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

Также «Пари Сен-Жермен» остался единственной командой в топ-5 европейских лиг этого сезона, которая не потерпела ни одного поражения в чемпионате.

В нынешней кампании Лиги 1 парижане лидируют в турнирной таблице с 62 очками (19 побед, 5 ничьих, 0 поражений).