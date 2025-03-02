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Франция
02 марта 2025, 12:50 |
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ПСЖ увеличил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до 25 матчей

Французский клуб остался единственной непобедимой командой в топ-5 лигах Европы 2024/25

02 марта 2025, 12:50 |
36
0
ПСЖ увеличил свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до 25 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

«ПСЖ» одержал победу во встрече против «Лилля» и увеличил свою беспроигрышную серию в чемпионате до 25 матчей (24 из которых в этом сезоне).

1 марта состоялся поединок 24-го тура чемпионата Франции между командами «ПСЖ» и «Лилль». Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

Также «Пари Сен-Жермен» остался единственной командой в топ-5 европейских лиг этого сезона, которая не потерпела ни одного поражения в чемпионате.

В нынешней кампании Лиги 1 парижане лидируют в турнирной таблице с 62 очками (19 побед, 5 ничьих, 0 поражений).

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Лилль Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу статистика ПСЖ ПСЖ - Лилль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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