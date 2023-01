Australian Open-2023 отметился историческим фиаско лидеров посева

Открытый чемпионат Австралии 2023 года стал первым в истории турниром серии Grand Slam, на котором никто из топ-2 посева в мужской и женской сетках не пробились в четвертьфинал.

Во втором круге у мужчин завершили борьбу Рафаэль Надаль (1) и Каспер Рууд (2), а у женщин Онс Жабер (2). А в четвертом раунде сегодня ночью на воскресенье, 22 января, проиграла Ига Свентек (1).

With Elena Rybakina defeating No. 1 seed Iga Swiatek today, this year's #AusOpen will be the first Grand Slam tournament in the Open Era where the Top 2 seeds in both the men's and women's singles draws have lost prior to the quarterfinals.