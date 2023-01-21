ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко
Клуб сумел удержать перспективного игрока
«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о новом контракте форварда Юссуфа Мукоко, которого клуб рисковал потерять свободным агентом.
18-летний игрок получил договор до лета 2026 года.
Мукоко, который побил множество рекордов в молодежных командах, в текущем сезоне провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Кроме того, Мукоко был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, но на поле не выходил.
Borussia Dortmund and Youssoufa Moukoko have agreed to work together until 2026 ✍️ pic.twitter.com/W0SqRT6Zsr— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 21, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
И вторым игроком «Челси»
Маттиа Лукарелли угодил в нелицеприятную историю