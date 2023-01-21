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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко
Германия
21 января 2023, 21:30 |
154
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко

Клуб сумел удержать перспективного игрока

21 января 2023, 21:30 |
154
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуфа Мукоко

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о новом контракте форварда Юссуфа Мукоко, которого клуб рисковал потерять свободным агентом.

18-летний игрок получил договор до лета 2026 года.

Мукоко, который побил множество рекордов в молодежных командах, в текущем сезоне провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Кроме того, Мукоко был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, но на поле не выходил.

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Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
Источник Sport.ua
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