ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продлила контракт с юным форвардом Мукоко

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о новом контракте форварда Юссуфа Мукоко, которого клуб рисковал потерять свободным агентом.

18-летний игрок получил договор до лета 2026 года.

Мукоко, который побил множество рекордов в молодежных командах, в текущем сезоне провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Кроме того, Мукоко был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, но на поле не выходил.

Borussia Dortmund and Youssoufa Moukoko have agreed to work together until 2026 ✍️ pic.twitter.com/W0SqRT6Zsr