ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал форварда сборной Англии

«Вест Хэм» официально сообщил о подписании форварда «Астон Виллы» Дэнни Ингза. Контракт с 30-летним форвардом сборной Англии рассчитан до лета 2025 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 15 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне на счету Ингза 7 голов и 2 ассиста в 21 матче за «Астон Виллу» во всех турнирах. Также на счету форварда 1 гол в 3 матчах за сборную Англии.

A message from our new No18 ⚒️ pic.twitter.com/5aRKOpeVpR