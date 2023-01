Криштиану РОНАЛДУ: «Счастлив вернуться на поле»

37-летний форвард клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда Криштиану Роналду поделился эмоциями от товарищеского поединка с парижским «ПСЖ» во главе с аргентинцем Лионелем Месси.

«Так счастлив вернуться на поле и забить гол! И приятно видеть старых друзей!» – написал Роналду в своем Твиттере.

Напомним, Роналду в товарищеской встрече сборной звезд Эр-Рияда и «ПСЖ», которая завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан, стал автором двух голов.

So happy to be back on the pitch, and on the score sheet!! And nice to see some old friends!👍🏼 pic.twitter.com/qZqKGHsrVD