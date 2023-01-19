Месси обыграл Роналду. Огненный матч ПСЖ на 9 голов в Судовской Аравии
«ПСЖ» и команда клубов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» устроили настоящее шоу
В четверг, 19 ноября, состоялся товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.
На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси. На 34-й минуте свой гол с пенальти оформил Криштиану Роналду. Вскоре защитник «ПСЖ» Маркиньос вывел свою команду вперед, но на последних секундах первого тайма Роналду оформил дубль.
Интересно, что на 39-й минуте игры Хуан Бернат получил красную карточку. Парижане играют вдесятером. Перед голом Роналду, на 45+3-й минуте Неймар не смог реализовать пенальти.
Второй тайм начался с забитых голов. На 53-й минуте отличился Серхио Рамос и тут же счет сравнял Чжан Хен-Су. Однако Килиан Мбаппе смог вывести «ПСЖ» благодаря реализованному пенальти. На 65-й минуте игры счет стал 4:3 в пользу «ПСЖ».
Французская команда продолжила свое голевое шествие: на 78-й минуте Уго Экитике забил 5-й гол для своей команды. Заметим, что на 62-й минуте у «ПСЖ» произошло сразу 8 замен! С поля ушли и Мбаппе, и Месси, и Неймар, и даже Навас. Последние 30 минут парижане доигрывали почти резервным составом.
Роналду больше за свою команду не забил. Однако Андерсон Талиска смог забить 4-й гол для команды клубов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в раздевалку на 90+4-й минуте.
Товарищеский матч. 19 января
Аль-Наср / Аль-Хиляль – ПСЖ – 4:5
Голы: Роналду, 34 (пен.), 45+6, Чжан Хен-Су, 56, Талиска, 90+4 – Месси, 3, Маркиньос, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60 (пен.), Екитике, 78
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