Матч ПСЖ. Месси против Роналду. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча «ПСЖ» и команд звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»
В четверг, 19 ноября, состоится товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».
Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени на на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.
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Аргентинец Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду не встречались на поле тет-а-тет с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» с Роналду в Лиге чемпионов разгромил «Барселону» с Месси со счетом 3:0, Роналду оформил дубль.
Сейчас Месси играет за «ПСЖ», а Роналду – за «Аль-Наср».
Отметим, что Криштиану выйдет капитаном своей команды на эту игру.
Видеотрансляция матча:
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