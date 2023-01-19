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19 января 2023, 19:00 | Обновлено 19 января 2023, 19:08
1081
0

Матч ПСЖ. Месси против Роналду. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча «ПСЖ» и команд звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

19 января 2023, 19:00 | Обновлено 19 января 2023, 19:08
1081
0
Матч ПСЖ. Месси против Роналду. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Лионель Месси

В четверг, 19 ноября, состоится товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени на на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Аргентинец Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду не встречались на поле тет-а-тет с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» с Роналду в Лиге чемпионов разгромил «Барселону» с Месси со счетом 3:0, Роналду оформил дубль.

Сейчас Месси играет за «ПСЖ», а Роналду – за «Аль-Наср».

Отметим, что Криштиану выйдет капитаном своей команды на эту игру.

Видеотрансляция матча:

📺 Видеотрансляция

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Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд ПСЖ Лионель Месси Криштиану Роналду товарищеские матчи смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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