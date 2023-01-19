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19 января 2023, 18:55 | Обновлено 19 января 2023, 19:09
516
0

Шоу-матч. Месси, Мбаппе и Неймар против Роналду и Ко. Стартовые составы

Поединок начнется в 19:00 по Киеву

19 января 2023, 18:55 | Обновлено 19 января 2023, 19:09
516
0
Шоу-матч. Месси, Мбаппе и Неймар против Роналду и Ко. Стартовые составы
Twitter

В четверг, 19 ноября, состоится товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени на на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы:

ПСЖ: Навас, Бернат, Маркиньос, Рамос, Хакими, Солер, Санчез, Руиз, Месси, Неймар, Мбаппе

Аль-Наср / Аль-Хиляль: Оспина, Конан, Гонсалес, Аль-Болеахи, Аль-Бурайк, Талиска, Куэльяр, Аль-Жувайр, Марега, Роналду, Игало

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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