Шоу-матч. Месси, Мбаппе и Неймар против Роналду и Ко. Стартовые составы

В четверг, 19 ноября, состоится товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени на на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы:

ПСЖ: Навас, Бернат, Маркиньос, Рамос, Хакими, Солер, Санчез, Руиз, Месси, Неймар, Мбаппе

Аль-Наср / Аль-Хиляль: Оспина, Конан, Гонсалес, Аль-Болеахи, Аль-Бурайк, Талиска, Куэльяр, Аль-Жувайр, Марега, Роналду, Игало

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.