Аль-Наср Эр-Рияд

​В четверг, 19 января, состоялся товарищеский матч между французским «ПСЖ» и смешанной командой саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

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Выставочная игра, проходившая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.

Голами отметились звездные футболисты: как Криштиану Роналду (дважды) у хозяев поля, так и Лионель Месси с Килианом Мбаппе у гостей.

Товарищеский матч. 19 января

Аль-Наср / Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – ПСЖ (Франция) – 4:5

Голы: Роналду, 34 (пен.), 45+6, Чжан Хен-Су, 56, Талиска, 90+4 – Месси, 3, Маркиньос, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60 (пен.), Экитике, 78