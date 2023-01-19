Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!
После 45 минут счет 2:2 в матче «ПСЖ» и команды клубов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»
В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.
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На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси. На 34-й минуте свой гол с пенальти оформил Криштиану Роналду. Вскоре защитник «ПСЖ» Маркиньос вывел свою команду вперед, но на последних секундах первого тайма Роналду оформил дубль.
Интересно, что на 39-й минуте игры Хуан Бернат получил красную карточку. Теперь парижане играют вдесятером. Перед голом Роналду, на 45+3-й минуте Неймар не смог реализовать пенальти.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
Видео голов:
ГОЛ! 0:1 Месси, 3 мин.
Leo Messi’s GOAL! 🇦🇷🐐— PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023
Neymar with the assist! 🇧🇷💫pic.twitter.com/HJbYAvwIGh
ГОЛ! 1:1, Роналду, 34 мин. (пен.)
#Cristiano #Ronaldo with his first goal in Saudi Arabia 1-1 pic.twitter.com/CdyR2tE1tH— FootyRoom (@footyroom) January 19, 2023
ГОЛ! 1:2 Маркиньос, 43 мин.
Marquinhos’s GOAL 🇧🇷©️— PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023
Mbappé with the assist! 🇫🇷💫pic.twitter.com/bHSw6gFEJx
ГОЛ! 2:2 Роналду, 45+6 мин.
Ronaldo’s second goal, our defense tho holy it stinks so bad! 🤦🏻♂️— PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023
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