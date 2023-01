Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!

В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси. На 34-й минуте свой гол с пенальти оформил Криштиану Роналду. Вскоре защитник «ПСЖ» Маркиньос вывел свою команду вперед, но на последних секундах первого тайма Роналду оформил дубль.

Интересно, что на 39-й минуте игры Хуан Бернат получил красную карточку. Теперь парижане играют вдесятером. Перед голом Роналду, на 45+3-й минуте Неймар не смог реализовать пенальти.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

Видео голов:

ГОЛ! 0:1 Месси, 3 мин.

Leo Messi’s GOAL! 🇦🇷🐐 Neymar with the assist! 🇧🇷💫 pic.twitter.com/HJbYAvwIGh

ГОЛ! 1:1, Роналду, 34 мин. (пен.)

#Cristiano #Ronaldo with his first goal in Saudi Arabia 1-1 pic.twitter.com/CdyR2tE1tH