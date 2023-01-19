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19 января 2023, 20:23 | Обновлено 19 января 2023, 20:31
2496
0

Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!

После 45 минут счет 2:2 в матче «ПСЖ» и команды клубов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля»

19 января 2023, 20:23 | Обновлено 19 января 2023, 20:31
2496
0
Дубль Роналду, гол Месси, красная, промах Неймара с пенальти. Это 1-й тайм!
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Криштиану Роналду

В четверг, 19 ноября, проходит товарищеский матч между французским клубом «ПСЖ» и командой звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на поле Международного стадиона имени Короля Фахда.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 3-й минуте игры счет в поединке открыл звездный форвард французского клуба Лионель Месси. На 34-й минуте свой гол с пенальти оформил Криштиану Роналду. Вскоре защитник «ПСЖ» Маркиньос вывел свою команду вперед, но на последних секундах первого тайма Роналду оформил дубль.

Интересно, что на 39-й минуте игры Хуан Бернат получил красную карточку. Теперь парижане играют вдесятером. Перед голом Роналду, на 45+3-й минуте Неймар не смог реализовать пенальти.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

Видео голов:

ГОЛ! 0:1 Месси, 3 мин.

ГОЛ! 1:1, Роналду, 34 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:2 Маркиньос, 43 мин.

ГОЛ! 2:2 Роналду, 45+6 мин.

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Источник Sport.ua
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