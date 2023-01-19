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19 января 2023, 23:23 | Обновлено 19 января 2023, 23:50
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2

ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию

Выставочная игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан

19 января 2023, 23:23 | Обновлено 19 января 2023, 23:50
1450
2
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Суперфинт португальского форварда команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду против испанского хавбека «ПСЖ» Карлоса Солера покорил всю Саудовскую Аравию.

​В четверг, 19 января, состоялся товарищеский матч между французским «ПСЖ» и смешанной командой саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Выставочная игра, проходившая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.

Голами отметились звездные футболисты: как Криштиану Роналду (дважды) у хозяев поля, так и Лионель Месси с Килианом Мбаппе у гостей.

ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию

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Источник Sport.ua
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Bond
бачив у грі, якщо чесно то виконання коряве...
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+1
Gargantua
так а мяч то хоть у него остался?
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-1
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