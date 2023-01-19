ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
Выставочная игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан
Суперфинт португальского форварда команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду против испанского хавбека «ПСЖ» Карлоса Солера покорил всю Саудовскую Аравию.
В четверг, 19 января, состоялся товарищеский матч между французским «ПСЖ» и смешанной командой саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Выставочная игра, проходившая в Саудовской Аравии, завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан.
Голами отметились звездные футболисты: как Криштиану Роналду (дважды) у хозяев поля, так и Лионель Месси с Килианом Мбаппе у гостей.
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
January 19, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразилец отличился в Кубке страны за ПАОК
Бывший чемпион мира расценивает это, как игру на публику