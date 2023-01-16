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  4. ВИДЕО Мой кумир – Роналду. АПЛ – сильная лига. Первые слова Мудрика в Челси
Англия
16 января 2023, 04:20 |
340
0

ВИДЕО Мой кумир – Роналду. АПЛ – сильная лига. Первые слова Мудрика в Челси

Михаил с нетерпением ждет первого матча в Англии

16 января 2023, 04:20 |
340
0
ВИДЕО Мой кумир – Роналду. АПЛ – сильная лига. Первые слова Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик дал первое короткое интверью:

«Я всегда стараюсь помочь команде выигрывать титулы, стараюсь улучшить свою игру.

Кто мой кумир? Это был Роналду. Мне нравится его менталитет.

Что означает моя татуировка? Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжелая работа. Вот почему я попал сюда. АПЛ – очень сильная лига. Здесь каждый матч тяжелый. Я действительно не могу дождаться, чтобы начать играть здесь».

Отметим, что вчера, 15 января, лондонский «Челси» в воскресенье подписал контракт с 22-летним украинским полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком.

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Михаил Мудрик Челси интервью видео Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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