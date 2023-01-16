ВИДЕО Мой кумир – Роналду. АПЛ – сильная лига. Первые слова Мудрика в Челси
Михаил с нетерпением ждет первого матча в Англии
Украинский вингер лондонского футбольного клуба «Челси» Михаил Мудрик дал первое короткое интверью:
«Я всегда стараюсь помочь команде выигрывать титулы, стараюсь улучшить свою игру.
Кто мой кумир? Это был Роналду. Мне нравится его менталитет.
Что означает моя татуировка? Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжелая работа. Вот почему я попал сюда. АПЛ – очень сильная лига. Здесь каждый матч тяжелый. Я действительно не могу дождаться, чтобы начать играть здесь».
Отметим, что вчера, 15 января, лондонский «Челси» в воскресенье подписал контракт с 22-летним украинским полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком.
A word with the new man! 🎤 pic.twitter.com/cRBbaS8wkj— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский полузащитник перебрался в английскую Премьер-лигу
Валерий Василенко – об «украинском переходе столетия»