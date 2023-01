Источник: Шахтер планирует объявить о трансфере Мудрика уже в воскресенье

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Шахтер» планирует официально объявить о переходе хавбека Михаила Мудрика в «Челси» в воскресенье, 15 января.

«Еще одна новость: в «Шахтере» рассчитывают объявить об официальном подтверждении перехода Михаила Мудрика в «Челси» уже 15 января».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

