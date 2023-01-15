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Украина. Премьер лига
15 января 2023, 02:35 | Обновлено 15 января 2023, 02:48
107
0

Источник: Шахтер планирует объявить о трансфере Мудрика уже в воскресенье

Бен Джейкобс ждет официальное объявление о переходе хавбека в «Челси»

15 января 2023, 02:35 | Обновлено 15 января 2023, 02:48
107
0
Источник: Шахтер планирует объявить о трансфере Мудрика уже в воскресенье
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Шахтер» планирует официально объявить о переходе хавбека Михаила Мудрика в «Челси» в воскресенье, 15 января.

«Еще одна новость: в «Шахтере» рассчитывают объявить об официальном подтверждении перехода Михаила Мудрика в «Челси» уже 15 января».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

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Источник Twitter
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