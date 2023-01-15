Источник: Шахтер планирует объявить о трансфере Мудрика уже в воскресенье
Бен Джейкобс ждет официальное объявление о переходе хавбека в «Челси»
Журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Шахтер» планирует официально объявить о переходе хавбека Михаила Мудрика в «Челси» в воскресенье, 15 января.
«Еще одна новость: в «Шахтере» рассчитывают объявить об официальном подтверждении перехода Михаила Мудрика в «Челси» уже 15 января».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».
«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».
На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.
🚨 One other bit of news to add: at the Shakhtar end they expect to announce official confirmation of Mykhaylo Mudryk to Chelsea as soon as tomorrow.— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 14, 2023
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