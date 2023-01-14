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  4. Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Англия
14 января 2023, 22:40 | Обновлено 14 января 2023, 22:51
4771
49

Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро

Фабрицио Романо сообщил, что контракт будет подписан до 2030 года

14 января 2023, 22:40 | Обновлено 14 января 2023, 22:51
4771
49
Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро
Fabrizio Romano. Коллаж: Михаил Мудрик в футболке Челси

Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик переходит в лондонский «Челси», соглашение закрыто, рассказал инсайдер Фабрицио Романо:

«Сделка закрыта! Михаил Мудрик переходит в «Челси»! Идет обмен документами между «Челси» и «Шахтером». Сделка будет стоимость в 100 млн евро, как хотел украинский клуб. Мудрик прибывает в Лондон сегодня вечером. Медицинские тесты назначены на воскресенье, после чего он подпишет контракт до 2030 года».

Таким образом, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 49
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Sand
100 миллионов за что??? Может с ноликом ошиблись???
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+5
Boodya 1209
Якщо так то вітаю!!! Нарешті!! Шкода що не Арсенал, але хоч не УПЛ
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+4
KvlaD
100 миллионов грывень может?...))
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+3
pricolist
Вітаю Шахтар з неймовірно вигідним трансфером, а Мудрику успіхів на Туманному Альбіоні. 
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+1
Mike000000
Если правда,то круто.Челси отличный вариант.Надеюсь что деньги пойдут на Шахтер  ,а не в руки Ахметова
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+1
Показать Скрыть 9 ответов
Boodya 1209
Надіюсь що наступною новиною не буде протирічча
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+1
Burevestnik
продаж Мудрика за 100 лям значно покращить добробут населення країни...
Особливо СКМ
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0
avk2307
Прикольно , В заголовке 100 , а в статье 70
Где ж подвох?
За 100 или за 70 все таки продали?
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0
Frank Piter
Лучший украинский футболист оллтайм, всякие ребровы шевченки и рядом не стоят. АА веедь парень еще даже на свой пик не вышел!
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0
romanchik.8409
Завистники хейтеры СОСАТЬ!
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0
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BestOf
Менеджмент Шахтёра на уровне .Как и Миша Мудрик украинский топчик .Удачи .
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0
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roman75zpr
Бабло победило 
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0
Mike000000
А вообще давайте  фотку Мудрыка в форме Челси
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0
Alex K
Мне кажется, это какая-то хитрая игра Абрамовича и Ахметова. Может хитрый еврей решил так деньги свои вывести из Челси, которые там зависли после продажи? Вот по старой дружбе с Ринатом и перетрусили. А для этого сыграли большой спектакль с раздуванием во всех СМИ информации, суммой в 100 лямов и всем таким. Как теория - интересная, ведь реально 100 миллионов за игрока, который явно перспективный, но не такой, чтоб давать за него огромные бабки веря лишь в «перспективу». Подумайте, может действительно баблишко подсанкционных аллигархов замешано? 
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0
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Gargantua
в данной ситуации Палкин конечно молодец. Выжал все что можно и не пережал.
Потому что если бы оставили до лета то все могло пойти по негативному сценарию.
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0
OKs100
Вот что значит растить украинских футболистов, а не бразильцев, которые никогда столько не стоили бы.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
googlle
Ну шо там?! Де ті хто розповідал "він 100 не коштує", "ніхто не дасть за нього стіки"?
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0
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Mike000000
Главное что сага заканчивается.
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0
dassin
Да он же днарь, ну какие 100 лямов евро?? Получается что условный Беседин лямов 30-40 стоит??
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-1
Octopus
Надо эти деньги тщательно проверить потом. Попахивает мутными схемами олигархов. При всем уважении к Мудрику его цена 20-30 миллионов, а не 100.
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-1
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