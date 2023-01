Соглашение закрыто! Мудрик становится игроком Челси за 100 млн евро

Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик переходит в лондонский «Челси», соглашение закрыто, рассказал инсайдер Фабрицио Романо:

«Сделка закрыта! Михаил Мудрик переходит в «Челси»! Идет обмен документами между «Челси» и «Шахтером». Сделка будет стоимость в 100 млн евро, как хотел украинский клуб. Мудрик прибывает в Лондон сегодня вечером. Медицинские тесты назначены на воскресенье, после чего он подпишет контракт до 2030 года».

Таким образом, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

Mykhaylo Mudryk to Chelsea, here we go! Documents are being exchanged between Chelsea and Shakhtar. Deal will cost €100m package as Ukrainian club always wanted. 🚨🔵 #CFC



Mudryk, arriving in London tonight.



Medical tests booked on Sunday then he will sign contract until 2030. pic.twitter.com/mVxODeLYqn