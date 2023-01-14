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Англия
14 января 2023, 21:59 | Обновлено 14 января 2023, 22:01
1924
1

Челси в Instagram призвал читателей отправить Мудрику сообщения с любовью

Трансфер в 100 млн евро почти согласован между «Шахтером» и «Челси»

14 января 2023, 21:59 | Обновлено 14 января 2023, 22:01
1924
1
Челси в Instagram призвал читателей отправить Мудрику сообщения с любовью
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Лондонский клуб «Челси» в Instagram призвал читателей отправить украинскому футболисту Михаилу Мудрику сообщения с любовью.

Пост синих гласит: «Напишите @mmudryk10 сообщение, чтобы выразить свою любовь!»

[Такой методикой заспамят ему весь директ, шутят в соцсетях 😊]

Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик вылетел в Лондон на переговоры по поводу возможного перехода в «Челси». Трансфер в 100 млн евро почти согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

Ранее лондонский «Арсенал» сделал «Шахтеру» предложение в размере 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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Источник ФК Челси
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Комментарии 1
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Gargantua
дааа, похоже я был не прав и с Челси все серьезно.
на фоне провальных трансферов Челси это может быть самое удачное их приобретение
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