Источник: Мудрик сейчас летит в Лондон, Челси предложил контракт до 2030

Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик вылетел в Лондон на переговоры по поводу возможного перехода в «Челси» или «Арсенал».

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал новости:

«Михаил Мудрик сейчас находится в самолете, летящем в Лондон. Определение его будущего вступает в ключевые, заключительные этапы, поскольку «Челси» предложил контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. В «Челси» надеются, что в этот уик-энд все получится. «Арсенал» сохраняет свою позицию, их предложение по Мудрику не меняется».

Ранее лондонский «Арсенал» сделал «Шахтеру» третье предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы 20–25 млн евро.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

