Источник: Мудрик сейчас летит в Лондон, Челси предложил контракт до 2030
В «Челси» надеются, что в этот уик-энд получится подписать украинского хавбека
Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик вылетел в Лондон на переговоры по поводу возможного перехода в «Челси» или «Арсенал».
Инсайдер Фабрицио Романо рассказал новости:
«Михаил Мудрик сейчас находится в самолете, летящем в Лондон. Определение его будущего вступает в ключевые, заключительные этапы, поскольку «Челси» предложил контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. В «Челси» надеются, что в этот уик-энд все получится. «Арсенал» сохраняет свою позицию, их предложение по Мудрику не меняется».
Ранее лондонский «Арсенал» сделал «Шахтеру» третье предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы 20–25 млн евро.
В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).
Understand Mykhaylo Mudryk is now on a plane flying to London. His future enters into key, final stages as Chelsea have offered contract valid until June 2030. 🚨🔵✈️ #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023
Chelsea hope to get it sealed this weekend.
Arsenal keep their position, bid made to Mudryk won’t change. pic.twitter.com/Z67BQvcOn1
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