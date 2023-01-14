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Украина. Премьер лига
14 января 2023, 21:15 | Обновлено 14 января 2023, 21:26
1535
5

Источник: Мудрик сейчас летит в Лондон, Челси предложил контракт до 2030

В «Челси» надеются, что в этот уик-энд получится подписать украинского хавбека

14 января 2023, 21:15 | Обновлено 14 января 2023, 21:26
1535
5
Источник: Мудрик сейчас летит в Лондон, Челси предложил контракт до 2030
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик вылетел в Лондон на переговоры по поводу возможного перехода в «Челси» или «Арсенал».

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал новости:

«Михаил Мудрик сейчас находится в самолете, летящем в Лондон. Определение его будущего вступает в ключевые, заключительные этапы, поскольку «Челси» предложил контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. В «Челси» надеются, что в этот уик-энд все получится. «Арсенал» сохраняет свою позицию, их предложение по Мудрику не меняется».

Ранее лондонский «Арсенал» сделал «Шахтеру» третье предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы 20–25 млн евро.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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трансферы Ринат Ахметов Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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umnuy2
цыганкова суки замариновали-мог бы тоже в нормальном топе играть а не жопона какая-то
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+2
Владислав Антонов
Що ж, удачі Михайлу, проте варіант з Арсеналом наче був перспективнішим... На фоні підйому МЮ та Канонірів не факт, що Челсі буде стабільно грати в ЛЧ.
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0
Calm
По🤝
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0
MakSDonBasos
Контракт на сім років?)))) А лохи ведуться та аплодують) 
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-2
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