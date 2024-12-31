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  4. Стала известна сумма, которую заплатило Полесье за трансфер Йосефи
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 15:33 |
1629
0

Стала известна сумма, которую заплатило Полесье за трансфер Йосефи

Сегодня житомирский клуб отрапортовал о подписании израильтянина

31 декабря 2024, 15:33 |
1629
0
Стала известна сумма, которую заплатило Полесье за трансфер Йосефи
Getty Images/Global Images Ukraine. Томер Йосефи

«Полесье» официально объявило о подписании 25-летнего атакующего полузащитника Томера Йосефи, с которым был подписан трехлетний контракт.

По данным Transfermarkt, за израильского футболиста «волки» заплатили его прежнему клубу «Хапоэлю» Беэр-Шева компенсацию в размере 250 тысяч евро.

Йосефи является воспитанником академии «Хапоэль» Беэр-Шева, за первую команду которого провел 137 официальных поединков, отличившись 11 голами и 8 ассистами.

Ранее сообщалось, что «Полесье» вскоре может подписать перспективного вратаря из Аргентины.

transfermarkt.com

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Хапоэль Беэр-Шева Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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