Стала известна сумма, которую заплатило Полесье за трансфер Йосефи
Сегодня житомирский клуб отрапортовал о подписании израильтянина
«Полесье» официально объявило о подписании 25-летнего атакующего полузащитника Томера Йосефи, с которым был подписан трехлетний контракт.
По данным Transfermarkt, за израильского футболиста «волки» заплатили его прежнему клубу «Хапоэлю» Беэр-Шева компенсацию в размере 250 тысяч евро.
Йосефи является воспитанником академии «Хапоэль» Беэр-Шева, за первую команду которого провел 137 официальных поединков, отличившись 11 голами и 8 ассистами.
Ранее сообщалось, что «Полесье» вскоре может подписать перспективного вратаря из Аргентины.
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