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Испания
31 декабря 2024, 15:11 | Обновлено 31 декабря 2024, 15:12
953
0

Сумасшедшая работоспособность. Реал готовится продлить контракт с звездой

Антонио Рюдигер может продлить свое пребывание в Мадриде

31 декабря 2024, 15:11 | Обновлено 31 декабря 2024, 15:12
953
0
Сумасшедшая работоспособность. Реал готовится продлить контракт с звездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может продлить свое соглашение с испанским грандом, сообщает Marca.

По информации источника, 31-летний футболист по-настоящему впечатлил руководство клуба своим профессиональным подходом к питанию, аналитикой матчей и подготовке к ним.

Показателем работ немца стала невероятная игровая форма в прошлом сезоне, в котором «сливочные» потеряли двух из трех центральных защитников мирового уровня: Эдера Милитао и Давида Алабу. Антонио не растерялся и взял контроль над ситуацией в обороне в свои руки, чем, вероятно, заработал себе продление контракта с «Реалом».

Действующее соглашение действует до лета 2026 года, но в Мадриде думают о продлении до 2027 либо 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел замену Куртуа.

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Антонио Рюдигер продление контракта Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Давид Алаба Эдер Милитао
Данііл Киріяка Источник: Marca
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