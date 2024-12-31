Сумасшедшая работоспособность. Реал готовится продлить контракт с звездой

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может продлить свое соглашение с испанским грандом, сообщает Marca.

По информации источника, 31-летний футболист по-настоящему впечатлил руководство клуба своим профессиональным подходом к питанию, аналитикой матчей и подготовке к ним.

Показателем работ немца стала невероятная игровая форма в прошлом сезоне, в котором «сливочные» потеряли двух из трех центральных защитников мирового уровня: Эдера Милитао и Давида Алабу. Антонио не растерялся и взял контроль над ситуацией в обороне в свои руки, чем, вероятно, заработал себе продление контракта с «Реалом».

Действующее соглашение действует до лета 2026 года, но в Мадриде думают о продлении до 2027 либо 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нашел замену Куртуа.