Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика
«Челси» обсуждает с «Шахтером» условия перехода 22-летнего хавбека
Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик очень близок к переходу в лондонский «Челси». В заявлении английского клуба сказано:
«Челси» близок к подписанию сделки по Мудрику. «Челси» обсуждает с донецким «Шахтером» условия перехода Михаила Мудрика.
Если между двумя клубами будет достигнута договоренность, то игрок сборной Украины, который может играть как вингер или нападающий, обсудит личные условия с «синими» перед переходом на постоянной основе».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».
«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».
На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.
🚨 Chelsea statement on Mykhaylo Mudryk deal 🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023
“Chelsea are discussing terms with Shakhtar for Mudryk. Should a deal be agreed between the two clubs then the Ukrainian international will discuss personal terms with the Blues ahead of a permanent transfer”. pic.twitter.com/mS9iTnpEeq
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