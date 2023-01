Официальное заявление Челси по поводу ситуации с трансфером Мудрика

Хавбек донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик очень близок к переходу в лондонский «Челси». В заявлении английского клуба сказано:

«Челси» близок к подписанию сделки по Мудрику. «Челси» обсуждает с донецким «Шахтером» условия перехода Михаила Мудрика.

Если между двумя клубами будет достигнута договоренность, то игрок сборной Украины, который может играть как вингер или нападающий, обсудит личные условия с «синими» перед переходом на постоянной основе».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

