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  4. Заявление Шахтера: Ахметов и босс Челси обсудили переход Мудрика
Украина. Премьер лига
14 января 2023, 20:52 | Обновлено 14 января 2023, 21:21
3465
14

Заявление Шахтера: Ахметов и босс Челси обсудили переход Мудрика

Сообщается, что стороны очень близки к трансферу футболиста в клуб «Челси»

14 января 2023, 20:52 | Обновлено 14 января 2023, 21:21
3465
14
Заявление Шахтера: Ахметов и босс Челси обсудили переход Мудрика
ФК Шахтер. Ахметов и Мудрик

Донецкий «Шахтер» официально подтвердил в Твиттере, что проведены переговоры с руководством «Челси» по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика.

«Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов и совладелец ФК «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в «Челси». Стороны очень близки к трансферу футболиста в ФК «Челси».

Ранее лондонский «Арсенал» сделал «Шахтеру» третье предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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трансферы Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы УПЛ Челси Ринат Ахметов Бехдад Эгбали
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 14
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Мішка Тайсон
Я думаю вони так тиснуть на арсенал, щоб збити побільше грошей, нічого в них не вийде, тут і 70 лямів які дай арсенал в рази завищена сума... 
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+3
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Gargantua
если бы договоренность действительно была, то зачем делать такие заявления?
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+2
Макс Максов
Краще би в Арсенал, до Зінченка... Але Челсі теж топ!
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+1
pricolist
Зазвичай клуб коментує вже коли трансфер відбувся, дивно
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0
roman75zpr
Ну если так, то в следующем сезоне даже в еврокубках не сыграет
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0
MakSDonBasos
Ну рінат хоч закупить обладнання для ДТЄК, а не буде клянчити у інших країн 
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0
Показать Скрыть 4 ответа
vovadocent
Та ж Челсі вже купило Фелікса, нащо їм ще й Мудрика? По ходу фігня якась
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-1
umnuy2
челсюки хотят вернутся в топы...а арс ещё пожалеет когда сдуются на финише и МС их обгонит
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-4
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