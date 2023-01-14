Заявление Шахтера: Ахметов и босс Челси обсудили переход Мудрика

Донецкий «Шахтер» официально подтвердил в Твиттере, что проведены переговоры с руководством «Челси» по поводу трансфера хавбека Михаила Мудрика.

«Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов и совладелец ФК «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в «Челси». Стороны очень близки к трансферу футболиста в ФК «Челси».

Ранее лондонский «Арсенал» сделал «Шахтеру» третье предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).