Неужели в Челси? Синие согласовали трансфер Мудрика. Он прилетит в Лондон

Известный журналист Фабрицио Романо заявил, что лондонский футбольный клуб «Челси» согласовал трансфер вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика:

«Челси» договорился с донецким «Шахтером» по Мудрику. Трансфер в размере 100 миллионов евро согласован между сторонами сегодня после встречм.

«Челси» сейчас давит на игрока, поскольку приоритетом Мудрика всегда был «Арсенал».

Вскоре Романо также сообщил, что Мудрик в ближайшие часы прилетит в Лондон, чтобы обсудить детали контракта. Он уже готов к медосмотору.

