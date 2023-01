ВИДЕО. Два гола с ЧМ-2022. Известны все номинанты на премию Пушкаша

ФИФА объявила претендентов на Премию Пушкаша, которую ежегодно вручают автору лучшего гола в мире. В этом году в номинацию вошли 11 футболистов и футболисток.



В список вошли голы не только из мужского футбола, но и из женского – сразу три номинантки. Также в список попал футболист польского чемпионата среди игроков с ампутированными концовками Марцин Олексы, забивший ударом через себя.



Отдать голос за самый красивый гол можно на официальном сайте ФИФА.



Номинанты:

All 11 nominees for the 2022 Puskas award - who deserves to win? 🤔🏆



