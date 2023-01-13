ВИДЕО. Два гола с ЧМ-2022. Известны все номинанты на премию Пушкаша
В прошлом году забивали много красивых голов
ФИФА объявила претендентов на Премию Пушкаша, которую ежегодно вручают автору лучшего гола в мире. В этом году в номинацию вошли 11 футболистов и футболисток.
В список вошли голы не только из мужского футбола, но и из женского – сразу три номинантки. Также в список попал футболист польского чемпионата среди игроков с ампутированными концовками Марцин Олексы, забивший ударом через себя.
Отдать голос за самый красивый гол можно на официальном сайте ФИФА.
Номинанты:
- Димитри Пайет («Марсель» – ПАОК)
- Алессия Руссо (Англия – Швеция)
- Амандин Анри («Барселона» – «Лион»)
- Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция)
- Сальма Параллуэлло («Барселона» – «Вильярреал»)
- Марцин Олексы («Варта» Познань – «Сталь» Жешув)
- Ришарлисон (Бразилия – Сербия)
- Тео Эрнандес («Милан» – «Аталанта»)
- Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23)
- Франсиско Гонсалес Метийи («Росарио Сентраль» – «Сентраль Кордова»)
- Марио Балотелли («Адана Демирспор» – «Гезтепе»)
All 11 nominees for the 2022 Puskas award - who deserves to win? 🤔🏆— The72 - We Love the #EFL (@_The72) January 12, 2023
pic.twitter.com/dnLb6PkKZp
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Суперкубка Испании
Наконец-то мы узнали правду?