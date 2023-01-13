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Чемпионат мира
13 января 2023, 11:26 |
147
0

ВИДЕО. Два гола с ЧМ-2022. Известны все номинанты на премию Пушкаша

В прошлом году забивали много красивых голов

13 января 2023, 11:26 |
147
0
ВИДЕО. Два гола с ЧМ-2022. Известны все номинанты на премию Пушкаша
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

ФИФА объявила претендентов на Премию Пушкаша, которую ежегодно вручают автору лучшего гола в мире. В этом году в номинацию вошли 11 футболистов и футболисток.

В список вошли голы не только из мужского футбола, но и из женского – сразу три номинантки. Также в список попал футболист польского чемпионата среди игроков с ампутированными концовками Марцин Олексы, забивший ударом через себя.

Отдать голос за самый красивый гол можно на официальном сайте ФИФА.

Номинанты:

  • Димитри Пайет («Марсель» – ПАОК)
  • Алессия Руссо (Англия – Швеция)
  • Амандин Анри («Барселона» – «Лион»)
  • Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция)
  • Сальма Параллуэлло («Барселона» – «Вильярреал»)
  • Марцин Олексы («Варта» Познань – «Сталь» Жешув)
  • Ришарлисон (Бразилия – Сербия)
  • Тео Эрнандес («Милан» – «Аталанта»)
  • Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23)
  • Франсиско Гонсалес Метийи («Росарио Сентраль» – «Сентраль Кордова»)
  • Марио Балотелли («Адана Демирспор» – «Гезтепе»)
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премия Пушкаша Димитри Пайет Алессия Руссо Амандин Анри Килиан Мбаппе Сальма Параллуэлло Марцин Олексы Ришарлисон Тео Эрнандес Алу Куол Марио Балотелли
Источник ФИФА
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