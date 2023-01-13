ВИДЕО. Два гола с ЧМ-2022. Известны все номинанты на премию Пушкаша

ФИФА объявила претендентов на Премию Пушкаша, которую ежегодно вручают автору лучшего гола в мире. В этом году в номинацию вошли 11 футболистов и футболисток.



В список вошли голы не только из мужского футбола, но и из женского – сразу три номинантки. Также в список попал футболист польского чемпионата среди игроков с ампутированными концовками Марцин Олексы, забивший ударом через себя.



Отдать голос за самый красивый гол можно на официальном сайте ФИФА.



Номинанты:

Димитри Пайет («Марсель» – ПАОК)

Алессия Руссо (Англия – Швеция)

Амандин Анри («Барселона» – «Лион»)

Килиан Мбаппе (Аргентина – Франция)

Сальма Параллуэлло («Барселона» – «Вильярреал»)

Марцин Олексы («Варта» Познань – «Сталь» Жешув)

Ришарлисон (Бразилия – Сербия)

Тео Эрнандес («Милан» – «Аталанта»)

Алу Куол (Ирак U23 – Австралия U23)

Франсиско Гонсалес Метийи («Росарио Сентраль» – «Сентраль Кордова»)

Марио Балотелли («Адана Демирспор» – «Гезтепе»)