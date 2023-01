Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона в Кубке Англии против МЮ

6 января в Манчестере на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «ирисок».

Стартовые составы команд на матч Кубка Англии Ман Юнайтед – Эвертон

