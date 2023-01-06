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Англия
06 января 2023, 21:05 | Обновлено 06 января 2023, 21:18
112
0

Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона в Кубке Англии против МЮ

Встреча 1/32 финала Кубка Англии начнется 6 января в 22:00 по Киеву

06 января 2023, 21:05 | Обновлено 06 января 2023, 21:18
112
0
Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона в Кубке Англии против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

6 января в Манчестере на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «ирисок».

Стартовые составы команд на матч Кубка Англии Ман Юнайтед – Эвертон

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Эвертон Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Эвертон стартовые составы Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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