Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона в Кубке Англии против МЮ
Встреча 1/32 финала Кубка Англии начнется 6 января в 22:00 по Киеву
6 января в Манчестере на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «ирисок».
Стартовые составы команд на матч Кубка Англии Ман Юнайтед – Эвертон
🥁 Presenting your 11 Reds to take on Everton in the #FACup! 👏#MUFC— Manchester United (@ManUtd) January 6, 2023
Tonight's Blues to face @ManUtd in the FA Cup. 👊#EFC 🔵 @EmiratesFACup pic.twitter.com/3uV71rEjZu— Everton (@Everton) January 6, 2023
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