Манчестер Юнайтед - Эвертон. Прогноз и анонс на матч

6 января на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Клуб по умолчанию ставит перед собой максимальные задачи. Но после Фергюссона что-то серьезное, весомое, выиграть не удается, кроме отдельных ярких исключений типа победы в Лиге Европы при Моуринью. Многообещающим был позапрошлый сезон, но тем глубже было дальнейшее падение. Каким будет нынешний розыгрыш? Пока что рано делать выводы, все-таки, при всей оптимистичности игры, хватает нестабильности и осечек. В конце концов, в декабре команда была за пределами топ-4 АПЛ, то есть не выполняла базовую задачу. Но после Рождества были хорошие, уверенные победы - над «Бернли» в Кубке Лиги, над «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптоном» и «Борнмутом» в Премьер-Лиге, где получилось подняться в топ-4.

«Эвертон»

Команда переживает неприятное дежавю. Снова зиму приходится проходить под неприятной угрозой вылета, которая только вырастает. Тогда, год назад, Рафа Бенитеса отправили в отставку, и вопрос был по этому поводу только 1: чего так тянули? Талантов его преемника, Лампарда, хватило для того, чтобы удержаться от падения в Чемпионшип. Но и дальше, после летних каникул, приходилось все время балансировать над зоной вылета. Ничем особенно не помогла пауза, что началась с конца осени. На Рождество «ириски» «подарили» болельщикам поражение прямому конкуренту, «Вулверхэмптону». Потом были сенсационные 1-1 с «Манчестер Сити» - отыгрались, пропустив первыми. Но на это потратили много сил, взяв 1 очко - потом проиграли 1-4 «Брайтону».

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Эвертон» ухитрился взять 4 очка с МЮ. Но в октябре «манкунианцы» выиграли в Ливерпуле 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут серьезной борьбы. МЮ не повторит осечку «Сити», выиграв с форой «-1 забитый гол» с коэффициентом - 1,95 от Parimatch.