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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
06.01.2023, FT 3 : 1
Эвертон
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Англия
06 января 2023, 23:59 | Обновлено 07 января 2023, 00:22
299
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МЮ обыграл Эвертон в Кубке Англии. Миколенко провел на поле 80 минут

Украинский защитник допустил позиционную ошибку, когда забивался первый гол

06 января 2023, 23:59 | Обновлено 07 января 2023, 00:22
299
1
МЮ обыграл Эвертон в Кубке Англии. Миколенко провел на поле 80 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро и Миколенко

6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (3:1).

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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок» и провел на поле 80 минут, после чего был заменен.

На 4-й минуте для МЮ отличился Антони с передачи Марсьяля. Похоже, позиционно ошибся Миколенко, потому что гол был забит из зоны защиты на дальней штанге.

Курьезный гол забил «Эвертон» на 14-й минуте. После прострела с фланга Де Хеа пропустил мяч между ног, и Конор Коуди добавил его в сетку с одного метра.

В начале второго тайма снова МЮ вышел вперед (2:1). Конор Коуди срезал мяч в свои ворота после прострела Маркуса Рэшфорда.

Точку поставил именно Маркус Рэшфорд, реализовав пенальти в компенсированное время второго тайма.

«Ман Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка, а коуч «Эвертона» Фрэнк Лэмпард находится на грани отставки.

Кубок Англии

1/32 финала, 6 января

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 3:1

Голы: Антони, 4, Коуди, 52 (автогол), Рэшфорд, 90+7 (пен) – Коуди, 14

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес, 76), Эриксен (Магуайр, 83), Каземиро (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Гарначо, 71), Рэшфорд, Антони (Мактоминей, 84).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Гордон, 81), Годфри, Тарковски, Коуди, Миколенко (Макнил, 81), Гуйе, Онана, Мопе (Кэлверт-Льюин, 69), Ивоби (Дукуре, 51), Грэй.

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 28 – Годфри, 61, Дукуре, 67, Онана, 88.

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Источник Sport.ua
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donnerwetter
У синих фанов уже были плакаты Уволить.  Хотя Эвертон играл упёрто.
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