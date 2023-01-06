Ман Юнайтед – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января в 22:00 поединок 1/32 финала Кубка Англии
6 января пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».
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Начало поединка в Манчестере на «Олд Траффорд» запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «ирисок».
Ман Юнайтед – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд на матч Кубка Англии Ман Юнайтед – Эвертон
🥁 Presenting your 11 Reds to take on Everton in the #FACup! 👏#MUFC— Manchester United (@ManUtd) January 6, 2023
Tonight's Blues to face @ManUtd in the FA Cup. 👊#EFC 🔵 @EmiratesFACup pic.twitter.com/3uV71rEjZu— Everton (@Everton) January 6, 2023
События матча
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