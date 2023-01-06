6 января пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».

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Начало поединка в Манчестере на «Олд Траффорд» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «ирисок».

Ман Юнайтед – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд на матч Кубка Англии Ман Юнайтед – Эвертон