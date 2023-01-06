Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
перерыв 1 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 января 2023, 22:00 |
1735
2

Ман Юнайтед – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января в 22:00 поединок 1/32 финала Кубка Англии

06 января 2023, 22:00 |
1735
2
Ман Юнайтед – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

6 января пройдет матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка в Манчестере на «Олд Траффорд» запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «ирисок».

Ман Юнайтед – Эвертон. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд на матч Кубка Англии Ман Юнайтед – Эвертон

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Эвертон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Миколенко выйдет в основе на матч Эвертона в Кубке Англии против МЮ
Манчестер Юнайтед - Эвертон. Прогноз и анонс на матч
В Англии хотят сократить количество кубковых матчей. Клопп — за
Эвертон Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу Виталий Миколенко Манчестер Юнайтед - Эвертон смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВАРДИОЛА: «Он изменил ход игры. Это талант необыкновенный»
Футбол | 06 января 2023, 04:15 0
ГВАРДИОЛА: «Он изменил ход игры. Это талант необыкновенный»
ГВАРДИОЛА: «Он изменил ход игры. Это талант необыкновенный»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Челси»

ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
Футбол | 06 января 2023, 14:30 0
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли

Легендарный итальянец умер в 58 лет

Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Футбол | 06.01.2023, 20:20
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Врач дал Беседину неправильную таблетку. Динамо проиграло суд Бецко
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Футбол | 06.01.2023, 11:42
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения
Футбол | 06.01.2023, 15:49
Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения
Арсенал или Челси? У Мудрика есть свои предпочтения
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Давид красавчик )
Ответить
+1
donnerwetter
10 (3) - 2 (1).    С нуля  де Хеа пропускает между рук и ног прострел  на набегающего игрока.  И пошла борьба с автобусом.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2023, 11:11
Хоккей
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
05.01.2023, 12:34 13
Футбол
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
04.01.2023, 18:11 2
Футбол
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
Арсенал не собирается участвовать в аукционе по Мудрику
05.01.2023, 17:25 47
Футбол
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 39
Футбол
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
МЧМ по хоккею. США в невероятном матче с 15 шайбами выиграли бронзу
06.01.2023, 00:18 2
Хоккей
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
Евгений КАРАСЬ: «Ломаченко враждебен Украине, но это не его решение»
04.01.2023, 18:20 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности