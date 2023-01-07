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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях»
Англия
07 января 2023, 09:18 | Обновлено 07 января 2023, 09:23
24
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Эвертоном»

07 января 2023, 09:18 | Обновлено 07 января 2023, 09:23
24
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над ливерпульским «Эвертоном» (3:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

«Я думаю, что их выступление было действительно хорошим, они храбро играли на переднем крае и пошли вперед. Зрители увидели идеальную игру, хорошее шоу, и мы довольны победой.

Я знаю, что «Манчестер Юнайтед» всегда стремится к трофеям, и мы идем к этому. Мы не можем форсировать это и должны сосредоточиться на следующей игре, а не на трофеях, это далеко. Мы должны работать над командой и развитием», - сказал Тен Хаг.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Эвертон Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Эвертон
Источник BBC
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