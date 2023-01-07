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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
06.01.2023, FT 3 : 1
Эвертон
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Англия
07 января 2023, 01:10 | Обновлено 07 января 2023, 01:14
131
0

Ман Юнайтед – Эвертон – 3:1. Курьезная ошибка Де Хеа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2023, 01:10 | Обновлено 07 января 2023, 01:14
131
0
Ман Юнайтед – Эвертон – 3:1. Курьезная ошибка Де Хеа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (3:1).

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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок» и провел на поле 80 минут, после чего был заменен.

Курьезный гол забил «Эвертон» на 14-й минуте. После прострела с фланга Де Хеа пропустил мяч между ног, и Конор Коуди добавил его в сетку с одного метра.

Кубок Англии

1/32 финала, 6 января

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 3:1

Голы: Антони, 4, Коуди, 52 (автогол), Рэшфорд, 90+7 (пен) – Коуди, 14

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
52’
ГОЛ ! Автогол забил Конор Коуди (Эвертон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Эвертон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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