6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (3:1).

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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок» и провел на поле 80 минут, после чего был заменен.

Курьезный гол забил «Эвертон» на 14-й минуте. После прострела с фланга Де Хеа пропустил мяч между ног, и Конор Коуди добавил его в сетку с одного метра.

Кубок Англии

1/32 финала, 6 января

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 3:1

Голы: Антони, 4, Коуди, 52 (автогол), Рэшфорд, 90+7 (пен) – Коуди, 14

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