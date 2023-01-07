Ман Юнайтед – Эвертон – 3:1. Курьезная ошибка Де Хеа. Видео голов и обзор
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6 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» (3:1).
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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе «ирисок» и провел на поле 80 минут, после чего был заменен.
Курьезный гол забил «Эвертон» на 14-й минуте. После прострела с фланга Де Хеа пропустил мяч между ног, и Конор Коуди добавил его в сетку с одного метра.
Кубок Англии
1/32 финала, 6 января
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 3:1
Голы: Антони, 4, Коуди, 52 (автогол), Рэшфорд, 90+7 (пен) – Коуди, 14
Видео голов и обзор матча
События матча
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