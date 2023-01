Криштиану РОНАЛДУ: «У чемпионата Саудовской Аравии большой потенциал»

Криштиану Роналду в интервью клубной пресс-службе «Аль-Насра» рассказал о причинах своего перехода в Саудовскую Аравию:

«Быть здесь – это прекрасное чувство и большая гордость. Жду возможности сделать людей счастливыми. Самое важное – это настоящее, наслаждаться им и побеждать для клуба. И развивать страну так, как она этого заслуживает. Я здесь для того, чтобы быть частью нового поколения.

У местной лиги есть большой потенциал, здесь уже выступают классные игроки. Это очень сильный и конкурентный чемпионат. Именно поэтому я здесь».

