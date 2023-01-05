Криштиану РОНАЛДУ: «У чемпионата Саудовской Аравии большой потенциал»
Португальский форвард – о своем переходе
Криштиану Роналду в интервью клубной пресс-службе «Аль-Насра» рассказал о причинах своего перехода в Саудовскую Аравию:
«Быть здесь – это прекрасное чувство и большая гордость. Жду возможности сделать людей счастливыми. Самое важное – это настоящее, наслаждаться им и побеждать для клуба. И развивать страну так, как она этого заслуживает. Я здесь для того, чтобы быть частью нового поколения.
У местной лиги есть большой потенциал, здесь уже выступают классные игроки. Это очень сильный и конкурентный чемпионат. Именно поэтому я здесь».
"This is why I'm here" ️🎙️— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 5, 2023
Relive @Cristiano's incredible hero's welcome to Mrsool Park and watch his first exclusive interview as an Al Nassr player ⭐#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/YdxFEP0bNB
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