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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «У чемпионата Саудовской Аравии большой потенциал»
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05 января 2023, 20:37 |
180
1

Криштиану РОНАЛДУ: «У чемпионата Саудовской Аравии большой потенциал»

Португальский форвард – о своем переходе

05 января 2023, 20:37 |
180
1
Криштиану РОНАЛДУ: «У чемпионата Саудовской Аравии большой потенциал»

Криштиану Роналду в интервью клубной пресс-службе «Аль-Насра» рассказал о причинах своего перехода в Саудовскую Аравию:

«Быть здесь – это прекрасное чувство и большая гордость. Жду возможности сделать людей счастливыми. Самое важное – это настоящее, наслаждаться им и побеждать для клуба. И развивать страну так, как она этого заслуживает. Я здесь для того, чтобы быть частью нового поколения.

У местной лиги есть большой потенциал, здесь уже выступают классные игроки. Это очень сильный и конкурентный чемпионат. Именно поэтому я здесь».

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Источник Twitter
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Комментарии 1
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BekXan
 Та немає там ні якого потенціалу ,це слова хвали для шейхів,Це чемпіонат
чисто для шейхів і показухи і заробляння коштів для зірок на
пенсії.Якби не кошти він нікому не потрібен
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