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  4. Аль-Хиляль дает рекордную сумму за лидера Ливерпуля. Речь не о Салахе
Англия
04 марта 2025, 14:07 | Обновлено 04 марта 2025, 14:38
1445
1

Аль-Хиляль дает рекордную сумму за лидера Ливерпуля. Речь не о Салахе

Доминик Собослаи может сменить клубную прописку

04 марта 2025, 14:07 | Обновлено 04 марта 2025, 14:38
1445
1
Аль-Хиляль дает рекордную сумму за лидера Ливерпуля. Речь не о Салахе
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Саудовский «Аль-Хиляль» интересуется венгерским полузащитником английского «Ливерпуля» Домиником Собослаи, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, клуб Про-лиги готов заплатить за 24-летнего футболиста 120 миллионов евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас рекорд принадлежит 90-миллионному трансферу Неймара в «Аль-Хиляль».

В сезоне 2024/25 Доминик Собослаи провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» интересуется другим игроком «Ливерпуля» – Мохамедом Салахом.

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Доминик Собослаи Ливерпуль Аль-Хиляль трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Gargantua81
я бы отдал и перекрестился. он не стоит и тех денег, что за него отдал Ливерпуль
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