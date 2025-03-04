Аль-Хиляль дает рекордную сумму за лидера Ливерпуля. Речь не о Салахе

Саудовский «Аль-Хиляль» интересуется венгерским полузащитником английского «Ливерпуля» Домиником Собослаи, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, клуб Про-лиги готов заплатить за 24-летнего футболиста 120 миллионов евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас рекорд принадлежит 90-миллионному трансферу Неймара в «Аль-Хиляль».

В сезоне 2024/25 Доминик Собослаи провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» интересуется другим игроком «Ливерпуля» – Мохамедом Салахом.