Аль-Хиляль дает рекордную сумму за лидера Ливерпуля. Речь не о Салахе
Доминик Собослаи может сменить клубную прописку
Саудовский «Аль-Хиляль» интересуется венгерским полузащитником английского «Ливерпуля» Домиником Собослаи, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, клуб Про-лиги готов заплатить за 24-летнего футболиста 120 миллионов евро, что сделает его самым дорогим игроком в истории чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас рекорд принадлежит 90-миллионному трансферу Неймара в «Аль-Хиляль».
В сезоне 2024/25 Доминик Собослаи провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» интересуется другим игроком «Ливерпуля» – Мохамедом Салахом.
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