Беллингем назван самым дорогим игроком в мире, Холанд за пределами топ-4

Исследовательская группа CIES Football Observatory представила рейтинг дороговизны футболистов мира, обсчитав порядка 30 тысяч футболистов, которые выступают в 75 национальных лигах.

Пальма первенства досталась полузащитнику сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингем. Его стоимость оценена в размере 208,2 млн евро. В тройку также вошли вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден (200,5 млн евро) и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (190,7 млн евро).

Любопытно, что только пятый Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити», а, скажем, даже в топ-100 рейтинга не попали аргентинский нападающий Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду.

Топ-10 рейтинга CIES:

1. Джуд Беллингем (208,2 млн евро, «Боруссия» Дортмунд)

2. Филип Фоден (200,5 млн евро, «Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе (191,7 млн евро, «ПСЖ»)

4. Винисиус Жуниор (190,5 млн евро, «Реал» Мадрид)

5. Эрлинг Холанд (174,9 млн евро, «Манчестер Сити»)

6. Педри (170,2 млн евро, «Барселона»)

7. Гави (147,6 млн евро, «Барселона»)

8. Джамал Мусиала (145,1 млн евро, «Бавария»)

9. Йошко Гвардиол (125,8 млн евро, «РБ Лейпциг»)

10. Федерико Вальвердце (123,5 млн евро, «Реал» Мадрид)

Exclusive @CIES_Football ⚽️ bi-annual list of top estimated transfer values for players 🌐 now published with @BellinghamJude at the 🔝 with €2⃣0⃣8⃣m ahead of @PhilFoden @KMbappe @vinijr & @ErlingHaaland 🤩👏🤑 Top 💯 👉 https://t.co/icSxsiiW3m pic.twitter.com/QEKGSVNO1j