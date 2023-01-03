Сборную Албании возглавил экс-игрок Арсенала, Ман Сити и Барсы
48-летний бразилец Силвиньо сменил на этой должности итальянца Эдоардо Рею
Бразильский специалист Силвиньо назначен главным тренером сборной Албании.
48-летний бразильский тренер сменил на этой должности итальянца Эдоардо Рею. Силвиньо подписал контракт на 1,5 года. Его помощниками станут аргентинец Пабло Сабалета и бразилец Дорива.
Силвиньо за свою карьеру футболиста выступал за «Коринтианс», «Арсенал», «Сельту», «Барселону» и «Манчестер Сити».
В качестве главного тренера Сильвиньо возглавлял олимпийскую сборную Бразилии, французский «Лион» и бразильский «Коринтианс».
В квалификации Евро-2024 сборная Албании сыграет с командами Польши, Чехии, Фарерских островов и Молдовы.
It’s official! Sylvinho will take over as Albania coach. He has agreed an 18 month contract with @FSHForg and will have Zabaleta and Doriva as part of his coaching staff pic.twitter.com/CLf27SS5l5— Albanian Football 🇦🇱 (@AlbanianFooty) January 2, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мощный удар в оккупированной Макеевке
ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде