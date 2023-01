Сборную Албании возглавил экс-игрок Арсенала, Ман Сити и Барсы

Бразильский специалист Силвиньо назначен главным тренером сборной Албании.

48-летний бразильский тренер сменил на этой должности итальянца Эдоардо Рею. Силвиньо подписал контракт на 1,5 года. Его помощниками станут аргентинец Пабло Сабалета и бразилец Дорива.

Силвиньо за свою карьеру футболиста выступал за «Коринтианс», «Арсенал», «Сельту», «Барселону» и «Манчестер Сити».

В качестве главного тренера Сильвиньо возглавлял олимпийскую сборную Бразилии, французский «Лион» и бразильский «Коринтианс».

В квалификации Евро-2024 сборная Албании сыграет с командами Польши, Чехии, Фарерских островов и Молдовы.

