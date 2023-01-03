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Чемпионат Европы
03 января 2023, 01:23 | Обновлено 03 января 2023, 01:45
142
0

Сборную Албании возглавил экс-игрок Арсенала, Ман Сити и Барсы

48-летний бразилец Силвиньо сменил на этой должности итальянца Эдоардо Рею

03 января 2023, 01:23 | Обновлено 03 января 2023, 01:45
142
0
Сборную Албании возглавил экс-игрок Арсенала, Ман Сити и Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Силвиньо

Бразильский специалист Силвиньо назначен главным тренером сборной Албании.

48-летний бразильский тренер сменил на этой должности итальянца Эдоардо Рею. Силвиньо подписал контракт на 1,5 года. Его помощниками станут аргентинец Пабло Сабалета и бразилец Дорива.

Силвиньо за свою карьеру футболиста выступал за «Коринтианс», «Арсенал», «Сельту», «Барселону» и «Манчестер Сити».

В качестве главного тренера Сильвиньо возглавлял олимпийскую сборную Бразилии, французский «Лион» и бразильский «Коринтианс».

В квалификации Евро-2024 сборная Албании сыграет с командами Польши, Чехии, Фарерских островов и Молдовы.

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Силвиньо Эдоардо Рейя сборная Албании по футболу назначение тренера Евро-2024 Пабло Сабалета Дорива
Источник Twitter
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