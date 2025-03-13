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Украина. Первая лига
13 марта 2025, 14:24 | Обновлено 13 марта 2025, 14:27
653
0

ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на выход в УПЛ приобрел молодого воспитанника Звезды

Дмитрий Сабиев будет выступать за «Металлист 1925»

13 марта 2025, 14:24 | Обновлено 13 марта 2025, 14:27
653
0
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на выход в УПЛ приобрел молодого воспитанника Звезды
ФК Металлист 1925. Дмитрий Сабиев

Харьковский «Металлист 1925», выступающий в Первой лиге Украины, официально оформил подписание 20-летнего защитника клуба «Кремень» Дмитрия Сабиева. В новом коллективе спортсмен будет играть под 20-м номером.

Как отметила пресс-служба клуба, футболист заключил контракт с клубом на полтора года. Остальные детали контракта харьковская команда не сообщает.

В целом Дмитрий является воспитанником «Звезды» из Кропивницкого. Однако летом 2023 года защитник перебрался в состав клуба «Кремень-2», а позже игрок начал выступать и за главную команду.

В первой части сезона Сабиев отыграл 15 матчей в Первой лиге и один поединок в рамках Кубка Украины. Голами и ассистами Дмитрий не отличился, но успел заработать две желтые карточки.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Дмитрий Сабиев Металлист 1925 Кремень Кременчуг трансферы
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
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