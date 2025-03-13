Юве Стабия: с Муссолини и Че Геварой – в Cерию А

Кастелламаре-ди-Стабия – 70-тысячный городок к юго-востоку от Неаполя, который может похвастать выдающимися земляками-футболистами вроде Фабио Квальяреллы и Джанлуиджи Доннаруммы, однако никогда не имел оснований гордиться успехами именно местной футбольной команды. Если взглянуть на настоящее, то, кажется, и предпосылок для успехов нет, ведь по суммарной стоимости игроков (менее 12 млн евро) здешний клуб «Юве Стабия» занимает предпоследнее место в Cерии В, однако, несмотря на это, практически на протяжении всего сезона идет в зоне плей-офф за право играть в Cерии А.

В начале чемпионата «осы» вообще шествовали в тройке лидеров, в дальнейшем несколько сбавили обороты, однако в течение длительного времени находились на 5-м месте. В последних турах немного притормозили и опустились на 7-ю позицию, но до сих пор находятся среди соискателей места в Cерии А.

Игровые тезисы стабиези

Благодаря чему возможны успехи желто-синих? Кстати, цвета клуба совпадают с цветами на гербе города, который в свою очередь повторяет по цветовой гамме флаг Украины. Среди игроков выделю три личности, которые, по моему мнению, вносят наибольший вклад в успехи команды. Голкипер Демба Тиам родился в Сенегале, но футбольные университеты проходил на Апеннинах, в частности в клубе СПАЛ из Каррары. Собственно, каррарцам и принадлежит его контракт, а в команде «Юве Стабия» он играет на правах аренды, срок которой подходит к концу по окончании текущего сезона. Его называют «осиным Судзуки», проводя аналогию между ним и вратарем «Пармы» японо-ганского происхождения Дзионом Судзуки. Определенное сходство заметить можно, однако статистически более надежная игра Тиама по сравнению с Дзионом все же объясняется более высоким классом форвардов в Серии А. Тем не менее, подборку из сэйвов Тиама в этом сезоне можно составить приличную. Имея рост 202 см, сенегалец является на удивление пластичным и таким кипером, который, к тому же, неплохо играет ногами. В февральском матче с «Козенцей» (3:0), за который sofascore.com удостоил вратаря желто-синих оценки 7,9, он не только смог совершить 4 сэйва (особенно эффектно выглядел первотаймовый после удара с 8-метрового расстояния Луки Гарритано!), но и отметиться ассистом – длинным точным пасом на нападающего Андреа Адоранте! В проигранном же его командой матче против «Реджаны» в декабре (1:2) количество сэйвов Тиама остановилось на отметке 7! В целом, на сегодня в активе Дембы 8 сухих матчей в Серии В, и дважды он был включен в команду тура. Продолжение следует.

Getty Images/Global Images Ukraine. Никколо Фортини

Заметной фигурой является самый дорогой игрок стабиези Никколо Фортини. Трансферная стоимость этого 19-летнего парня, по разным оценкам, колеблется от 2 до 2,2 млн евро. Его стихия – весь левый фланг, снует он по нему, не зная покоя, все 90 минут. Никколо – защитник или полузащитник? А вот однозначного ответа не дам, более того, к калейдоскопу вариантов добавлю и вингерскую функцию. В уже упоминавшемся матче против «Козенцы» Фортини мгновенно сориентировался после отскока мяча от защитника и точно пробил в дальний угол, поставив победную точку. В минувший уик-энд Фортини, вероятно, был лучшим в своей команде в матче против «Мантовы» (7,4 от sofascore.com). Не избегал борьбы (получил желтую карточку), выиграл большинство единоборств, отметился высоким процентом точных передач. Уверен в том, что цена на этого игрока будет продолжать расти.

Форвард Андреа Адоранте является лучшим игроком «ос» текущего сезона по среднему баллу от sofascore.com. За уже неоднократно упоминавшийся матч против «Козенцы», в котором 25-летний нападающий отметился дублем (бильярдный удар левой от штанги в ворота в эпилоге 1-го тайма и неотразимый удар правой из-за пределов штрафной прямо в правый от вратаря «волков» угол в первой трети 2-го тайма), он получил оценку 8,4 балла. В целом он забил уже 12 голов в этом чемпионате, 5 из них головой. Что примечательно, вообще Адоранте выигрывает лишь примерно половину верховых дуэлей. Однако если берет верх в этих поединках, то зачастую мяч оказывается в воротах соперника. Другая особенность этого форварда – стремление сразу же вступить в борьбу за мяч на чужой половине поля. Правда, нередко оно находит свое отражение в желтых карточках. И Андреа в немалом количестве игр имеет в своем статистическом измерении гол и желтую карточку. Скажем, в выездной игре против «Салернитаны» это также имело место, а гол Адоранте оказался типичным для него: получил мяч в штрафной на грани офсайда, быстро сориентировался и направил мяч мимо голкипера в ворота.

Трудом и энтузиазмом

Getty Images/Global Images Ukraine. Гвидо Пальюка

Архитектор побед желто-синих – 49-летний алленаторе Гвидо Пальюка. Игровая схема – что-то вроде 3–4–1–2 или 3–4–2–1. На острие или один Адоранте, или он в паре с Кевином Пископо, который все же лучше чувствует себя в амплуа оттянутого форварда и, как правило, имеет на своем счету больше ассистов, чем забитых голов. «Трудом и энтузиазмом можем мы восполнить кадровые пробелы и поэтому можем сделать даже что-то больше, чем наши первоначальные планы», – слова Гвидо на презентационной пресс-конференции сейчас вспоминают часто, ведь, учитывая результаты и рвение его подопечных, можно сделать вывод: на ветер слов этот алленаторе не бросает. После ничьей на 8 марта с «Мантовой» Пальюка подчеркнул: «Наша цель – пребывание в безопасной зоне таблицы, мы еще молоды и неопытны для Серии B». А вот в этих словах уже прослеживаются нотки кокетства, что-то похожее на слова наставника «Жироны» Мичела в течение прошлого сезона в Примере.

Поправение ультралевых

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Интересен болельщицко-политический момент в Кастелламаре-ди-Стабии. Тифози клуба «Юве Стабия» никогда не скрывали своих левых взглядов, поднимали на матчах флаги с портретом Че Гевары и бывшего СССР (всегда дружили с ультрас «Перуджи», которые в Италии считаются едва ли не эталонными левыми тифози), сейчас, кстати, часто размахивают палестинскими флагами. Одна из исторических группировок ультрас клуба носила красноречивое название Hamas. Была и группа Tupac Amaru, названная в честь императора инков, а также руководителя восстания коренных народов Перу против испанских колонизаторов. Однако присутствие в команде Романо Флориани Муссолини, правнука Бенито Муссолини, внука Софи Лорен и сына известного политика ультраправого толка Алессандры Муссолини вносит корректировки и в политический спектр трибун «Ромео Менти».

Так, гол Романо Флориани в ворота «Чезены» (замкнул головой навес Пископо с левого фланга) ультрас джалло-блу отмечали римским салютом. Подбросил хвороста в костер страстей и диктор на стадионе «Ромео Менти»: аж 7 раз он выкрикивал имя автора гола, и, естественно, аналогичное количество раз фанаты выкрикивали фамилию голеадора. Примечательно, что наличие Муссолини в команде обусловило тектонические сдвиги в классификации тифози стабиези. Группировка Curva Sud UJS 2011, на протяжении почти полутора десятка лет являвшаяся основным ядром болельщиков «ос», в конце февраля текущего года объявила о своем роспуске. Интересно слушать и комментарии матчей, где участвует потомок дуче. Так, комментатор игры «Пиза» – «Юве Стабия» очень уж часто называл фамилию Муссолини даже тогда, когда этого не требовала ситуация на поле. Ну, а игровое амплуа Муссолини – правый (какой же еще!) защитник.

Позвольте мне спеть...

Lasciatemi cantare... – перед каждым матчем на «Ромео Менти» звучит эта песня Тото Кутуньо с более чем 40-летней историей (тифози, несмотря на возражения автора, уверены, что хит стал творческой реакцией на победу «Скуадры Адзурры» на мундиале-82), которую подхватывает весь стадион. «Позвольте мне спеть...» – это своего рода самоутверждение маленького клуба, который, несмотря на задекларированные очень скромные цели, имеет игровые предпосылки для посягательства на нечто большее, чем простая безопасность в таблице Серии В. И кто знает, может, воскресные футбольные обзоры по воскресеньям на ТВ, воспетые Тото Кутуньо в том шлягере, вскоре будут содержать и куда больше информации о стабиези. Борьбу за путевку в сильнейший итальянский футбольный дивизион «осы» ведут ожесточенную. А потревоженное осиное гнездо может причинить немало боли тем, кто в него суется...

Алексей РЫЖКОВ