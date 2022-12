Известно условие, при котором Конте переподпишет контракт с Тоттенхэмом

53-летний Антонио Конте занял выжидательную позицию в отношении своего будущего во главе «Тоттенхэма». Его планы в команде напрямую зависят от будущего в стане «шпор» нападающего Гарри Кейна.

Форвард является для тренера командообразующим исполнителем, которого он терять не хочет. Исходя из этого, Конте, если решится подписать новый контракт с лондонцами, то только при условии получения гарантий, что Кейн никуда не уйдет.

Контракт Антонио Конте со «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2023 года, а договор у Кейна действует до июня 2024-го.

Ранее Конте прокомментировал трансферную политику клуба.

