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Англия
27 декабря 2022, 13:50 | Обновлено 27 декабря 2022, 13:55
123
0

Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет инвестировать в молодых игроков»

Наставник «Шпор» – о трансферной политике команды

27 декабря 2022, 13:50 | Обновлено 27 декабря 2022, 13:55
123
0
Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет инвестировать в молодых игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о планах клуба на январское трансферное окно:

«Мы попробуем что-то сделать зимой, но мы должны следовать видению клуба. «Тоттенхэм» хочет инвестировать в молодых игроков, как мы сделали с Кулушевски и Бентанкуром. Таланты, но с доступной зарплатой. Это то, что мы попытаемся сделать».

Вчера «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Брайтоном».

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Антонио Конте Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
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Источник Фабрицио Романо
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