Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет инвестировать в молодых игроков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о планах клуба на январское трансферное окно:

«Мы попробуем что-то сделать зимой, но мы должны следовать видению клуба. «Тоттенхэм» хочет инвестировать в молодых игроков, как мы сделали с Кулушевски и Бентанкуром. Таланты, но с доступной зарплатой. Это то, что мы попытаемся сделать».

Вчера «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Брайтоном».