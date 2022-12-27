Антонио КОНТЕ: «Тоттенхэм хочет инвестировать в молодых игроков»
Наставник «Шпор» – о трансферной политике команды
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о планах клуба на январское трансферное окно:
«Мы попробуем что-то сделать зимой, но мы должны следовать видению клуба. «Тоттенхэм» хочет инвестировать в молодых игроков, как мы сделали с Кулушевски и Бентанкуром. Таланты, но с доступной зарплатой. Это то, что мы попытаемся сделать».
Вчера «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Брайтоном».
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