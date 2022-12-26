Англия26 декабря 2022, 19:44 | Обновлено 26 декабря 2022, 19:45
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Брентфорд – Тоттенхэм – 2:2. Камбэк от Шпор. Видео голов и обзор матча
Обзор матча 17-го тура АПЛ
26 декабря 2022, 19:44 | Обновлено 26 декабря 2022, 19:45
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Сегодня, 26 декабря «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ на выезде сыграл вничью 2:2 с «Брентфордом», уступая 0:2 по ходу матча. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов поединка.
Брентфорд – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Янельт 15, Тони 54 – Кейн 65, Хойбьерг 71.
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Витали Янельт (Брентфорд).
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