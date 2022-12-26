Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм спасся в игре с Брентфордом, проигрывая 0:2
Чемпионат Англии
Брентфорд
26.12.2022, FT 2 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 декабря 2022, 16:32 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:43
269
0

Тоттенхэм спасся в игре с Брентфордом, проигрывая 0:2

Завершился стартовый матч 17-го тура АПЛ

26 декабря 2022, 16:32 | Обновлено 26 декабря 2022, 16:43
269
0
Тоттенхэм спасся в игре с Брентфордом, проигрывая 0:2
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 декабря, после паузы на ЧМ-2022 в Катаре возобновился сезон в английской Премьер-лиге. В первой игре 17-го тура отношения выяснили «Брентфорд» и «Тоттенхэм».

К 55-й минуте игры игроки «Брентфорда» имели комфортным перевес в счете, но до финального свистка его не удержали. В середине второго тайма «шпоры» дважды отличились за 6 минут, и смогли свести поединок к ничьей – 2:2.

В таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает 4 место с 30 очками, у «Брентфорда» – 9 позиция и 20 пунктов.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Брентфорд – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Янельт, 15 (1:0). Тони, 54 (2:0). Кейн, 65 (2:1). Хойбьерг, 71 (2:2).

По теме:
Клопп высказался о вероятности зимних трансферов Ливерпуля
Брентфорд – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Английская Премьер-лига Брентфорд Брентфорд - Тоттенхэм Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 26 декабря 2022, 01:00 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
Футбол | 25 декабря 2022, 21:29 11
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»

Златан опубликовал фото с ринга в своем Instagram с интересной подписью

Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Футбол | 25.12.2022, 23:59
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
Футбол | 26.12.2022, 10:10
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
«Очень приятно, Ринат». Алла Бублий рассказала про интервью с олигархами
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Футбол | 26.12.2022, 15:15
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 8
Бокс
Британский чемпион: «Бой с Усиком будет намного сложнее, чем Фьюри думает»
Британский чемпион: «Бой с Усиком будет намного сложнее, чем Фьюри думает»
26.12.2022, 08:45
Бокс
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
Оглашен топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов. Месси – первый
25.12.2022, 01:39
Футбол
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
24.12.2022, 16:10 6
Футбол
ВИДЕО. Взрывы в россии. Новые проблемы на аэродроме в Энгельсе
ВИДЕО. Взрывы в россии. Новые проблемы на аэродроме в Энгельсе
26.12.2022, 08:07
Война
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
24.12.2022, 19:18 25
Футбол
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
25.12.2022, 11:15 2
Футбол
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
«Чувак, просто убирайся». В ОАЭ снова требуют отставки Реброва
25.12.2022, 02:55 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности