В понедельник, 26 декабря, после паузы на ЧМ-2022 в Катаре возобновился сезон в английской Премьер-лиге. В первой игре 17-го тура отношения выяснили «Брентфорд» и «Тоттенхэм».

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

К 55-й минуте игры игроки «Брентфорда» имели комфортным перевес в счете, но до финального свистка его не удержали. В середине второго тайма «шпоры» дважды отличились за 6 минут, и смогли свести поединок к ничьей – 2:2.

В таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает 4 место с 30 очками, у «Брентфорда» – 9 позиция и 20 пунктов.

Чемпионат Англии. 17-й тур

Брентфорд – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Янельт, 15 (1:0). Тони, 54 (2:0). Кейн, 65 (2:1). Хойбьерг, 71 (2:2).