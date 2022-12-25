В понедельник, 26 декабря, в Западном Лондоне, где расположен Брентфорд, на поле арены «Брентфорд Коммьюнити», вместимостью 17 250 зрителей, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» выяснит отношения с «Тоттенхэмом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда Томаса Франка подходит к поединку со «шпорами», занимая в таблице АПЛ 10 место. Она в 15 матчах набрала 19 очков, имея в активе 9 побед и 2 ничьих, в пассиве четыре поражения.

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Несколько дней тому назад Франк получил от руководства новый контракт, который рассчитан до лета 2027 года. Такой шаг руководства «Брентфорда» – доказательство поддержки идеи и курса 49-летнего датского специалиста. Не будем забывать, что в настоящий момент под его началом играет 18-летний украинский защитник Егор Ярмолюк, на счету которого пока лишь одна официальная игра за «пчел».

Перед паузой на ЧМ-2022 «Брентфорд» одержал на выезде победу 2:1 над «Ман Сити», а до этого сыграл дома вничью 1:1 с «Вулверхэмптоном» и 2:2 в гостях с «Ноттингемом».

Не лишним будет отметить стабильную атаку подопечных Франка: в восьми из 17 игр сезона во всех турнирах они забивали минимум два гола, а не отличились лишь в четырех встречах. За «Брентфорд» зажигает третий бомбардир АПЛ Айван Тони (10 голов).

Тоттенхэм

Подопечные Антонио Конте во время паузы на мундиаль в Катаре занимали в таблице чемпионата Англии 4 место. У них имеется 29 очков после 15 игр – 9 побед, 2 ничьи, 4 поражения. Заметим, что неудач у «шпор» столько же, сколько и у «пчел», но очков на 10 больше.

Перед антрактом «Тоттенхэм» добился победы дома в перестрелке с «Лидсом» – 4:3. Этим выигрышем лондонцы смогли закрыть поражение от «Ливерпуля» (1:2), которое постигло их также на своем поле.

«Тоттенхэм» – третья по результативности команда АПЛ. В этом сезоне она в 22 матчах во всех турнирах не отличились лишь в четырех, а в 11-ти поражала ворота соперников минимум дважды. За «шпор» играет второй бомбардир чемпионата Англии Гарри Кейн (12 голов).

Ориентировочные составы

Брентфорд: Рая – Занка, Пиннок, Ми, Рерслев, Оньека, Янельт, Генри, Йенсен, Тони, Мбемо.

Тоттенхэм: Форстер – Дайер, Лангле, Дэвис, Доэрти, Хойбьерг, Биссума, Перишич, Сон Хын Мин, Кулушевски, Кейн.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.06 по линии Parimatch.

26 декабря, понедельник