Аталанта проиграла АЗ в товарищеском матче, Малиновский вышел на замену

В рамках подготовки ко второй части клубного сезона-2022/2023 итальянская «Аталанта» полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского встретилась с нидерландским клубом АЗ.



Украинский футболист вышел на поле на 67-й минуте, но не смог помочь своей команде избежать поражения.



В пятницу «Аталанта» сыграет с командой из Серии D под названием «Крема».



Клубные товарищеские матчи



«Аталанта» – АЗ Алкмаар – 0:1

Гол: Эвьен (1).

⏹ Fischio finale al #GewissStadium.



⏹ It ends 0-1 at the Gewiss Stadium.@Plus500 | #AtalantaAZ #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/0iwvvKWg1s