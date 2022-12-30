Аталанта проиграла АЗ в товарищеском матче, Малиновский вышел на замену
Итальянцы пропустили на первой минуте и не смогли отыграться
В рамках подготовки ко второй части клубного сезона-2022/2023 итальянская «Аталанта» полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского встретилась с нидерландским клубом АЗ.
Украинский футболист вышел на поле на 67-й минуте, но не смог помочь своей команде избежать поражения.
В пятницу «Аталанта» сыграет с командой из Серии D под названием «Крема».
Клубные товарищеские матчи
«Аталанта» – АЗ Алкмаар – 0:1
Гол: Эвьен (1).
⏹ Fischio finale al #GewissStadium.— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 29, 2022
⏹ It ends 0-1 at the Gewiss Stadium.@Plus500 | #AtalantaAZ #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/0iwvvKWg1s
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