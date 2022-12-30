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Италия
30 декабря 2022, 09:17 | Обновлено 30 декабря 2022, 09:22
58
0

Аталанта проиграла АЗ в товарищеском матче, Малиновский вышел на замену

Итальянцы пропустили на первой минуте и не смогли отыграться

30 декабря 2022, 09:17 | Обновлено 30 декабря 2022, 09:22
58
0
Аталанта проиграла АЗ в товарищеском матче, Малиновский вышел на замену
ФК Аталанта

В рамках подготовки ко второй части клубного сезона-2022/2023 итальянская «Аталанта» полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского встретилась с нидерландским клубом АЗ.

Украинский футболист вышел на поле на 67-й минуте, но не смог помочь своей команде избежать поражения.

В пятницу «Аталанта» сыграет с командой из Серии D под названием «Крема».

Клубные товарищеские матчи

«Аталанта» – АЗ Алкмаар – 0:1
Гол: Эвьен (1).

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Аталанта АЗ Алкмаар товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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