Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале

В субботу, 24 декабря, состоялся финальный поединок выставочного командного турнира World Tennis League в Дубае (ОАЭ) между командами Kites и Hawks.

Встреча завершилась со счетом 37:25 в пользу команды Hawks. Таким образом Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова, которые выступали за эту команду, стали победителями соревнований World Tennis League.

Финал. World Tennis League

Kites – Hawks – 25:37

Ига Свентек (Польша) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 3:6, 1:6

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 6:3

Саня Мирза (Индия) / Хольгер Руне (Дания) – Анастасия Павлюченкова / Доминик Тим (Австрия) – 6:7 (4:7), 3:6

Hawks получили +5 очков в виде бонуса.

The Hawks (Elena Rybakina, Dominic Thiem, Anastasia Pavlyuchenkova, Alexander Zverev) win the inaugural World Tennis League in Dubai.



Rybakina beat Swiatek today 6-3, 6-1

Zverev lost to Auger-Aliassime 6-4, 6-3

Pavs/Thiem won the mixed doubles over Mirza/Rune 6-3, 7-6 pic.twitter.com/GgzHO6dGf0 — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) December 24, 2022