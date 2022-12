Зависть? Морган продолжает негативно высказываться про Месси и Аргентину

Журналист Пирс Морган, известный своей дружбой с Криштиану Роналду, в очередной раз негативно высказался про аргентинскую сборную.

На этот раз Морган затронул парад в Буэнос-Айресе в честь чемпионство национальный команды на Мундиале 2022 года:

«И? Население города – 15 миллионов. Другие остались в домах, потому что считают, что Марадона – до сих пор аргентинский G.O.A.T., как и я?».

На параде присутствовало более 4 миллионов аргентинцев.

Это уже не первое подобное высказывание Пирса в сторону Лионеля Месси и Аргентины. Помимо того, что он до конца верил во Францию и пророчил именно французам чемпионство, он также назвал Месси вторым лучшим игроком в истории Аргентины после его гола в ворота Хорватии, а также заявлял, что никакого пенальти на Ди Марии в финале ЧМ-2022 не было.

So? The city’s population is 15m - have the other 11m stayed inside because like me, they think Maradona is still the Argentinian 🐐? https://t.co/sFAmJkpDhB