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  4. «Там не было пенальти». Главный фанат Роналду в своем репертуаре
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 17:57 |
2742
2

«Там не было пенальти». Главный фанат Роналду в своем репертуаре

Пирс Морган как всегда возмущен после успешных действий Лионеля Месси

18 декабря 2022, 17:57 |
2742
2
«Там не было пенальти». Главный фанат Роналду в своем репертуаре
Instagram. Лионель Месси

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции.

На 22-й минуте игры звездный форвард Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче, реализовав пенальти.

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Журналист Пирс Морган, который известен своей дружбой с Криштиану Роналду, в своем Twitter заявил:

«Там не было пенальти».

Это уже не первый случай, когда Морган как-то пытается негативно высказаться о результативных действиях Месси. В матче Аргентина – Хорватия Месси также реализовал пенальти, после чего Пирс назвал Лионеля «вторым лучшим игроком в истории Аргентины».

К слову, Морган и свой прогноз на победителя ЧМ сделал в пользу Франции.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Чернокур
А причем здесь Морган или Роналду .Все видели какие пенальти ставят Аргентине .Это один раз можно ошибиться но с Польшей или Хорватией .никому бы такой пеналь не дали 
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0
SergRV
Там действительно не было пенальти. Был бесконтактный балет.
При наличии современных технологий, действительно стыдно ставить такой пеналь.
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-1
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