«Там не было пенальти». Главный фанат Роналду в своем репертуаре

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции.

На 22-й минуте игры звездный форвард Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче, реализовав пенальти.

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Журналист Пирс Морган, который известен своей дружбой с Криштиану Роналду, в своем Twitter заявил:

«Там не было пенальти».

Это уже не первый случай, когда Морган как-то пытается негативно высказаться о результативных действиях Месси. В матче Аргентина – Хорватия Месси также реализовал пенальти, после чего Пирс назвал Лионеля «вторым лучшим игроком в истории Аргентины».

К слову, Морган и свой прогноз на победителя ЧМ сделал в пользу Франции.