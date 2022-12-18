«Там не было пенальти». Главный фанат Роналду в своем репертуаре
Пирс Морган как всегда возмущен после успешных действий Лионеля Месси
В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции.
На 22-й минуте игры звездный форвард Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче, реализовав пенальти.
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Журналист Пирс Морган, который известен своей дружбой с Криштиану Роналду, в своем Twitter заявил:
«Там не было пенальти».
Это уже не первый случай, когда Морган как-то пытается негативно высказаться о результативных действиях Месси. В матче Аргентина – Хорватия Месси также реализовал пенальти, после чего Пирс назвал Лионеля «вторым лучшим игроком в истории Аргентины».
К слову, Морган и свой прогноз на победителя ЧМ сделал в пользу Франции.
That wasn’t a penalty.— Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022
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