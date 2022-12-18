Чемпионат мира18 декабря 2022, 17:24 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:39
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ВИДЕО. На шаг ближе к мечте. Месси вывел Аргентину вперед в финале ЧМ-2022
Звездный аргентинец открыл счет на 22-й минуте
18 декабря 2022, 17:24 | Обновлено 18 декабря 2022, 17:39
2763
0
В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.
Лионель Месси реализовал пенальти на 22-й минуте.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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