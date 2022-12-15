Серце Месси будет разбито. Морган снова дал свой прогноз на победителя ЧМ

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган снова дал свой прогноз на триумфатора чемпионата мира-2022 в Катаре:

«Окончательный прогноз: Франция выиграет чемпионат мира и разобьет сердце Месси».

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

Отметим, что в своем прошлом прогнозе Морган указал победу Хорватии над аргентинцами в полуфинале Мундиаля.