Серце Месси будет разбито. Морган снова дал свой прогноз на победителя ЧМ
Журналист верит в победу Франции
Британский журналист и телеведущий Пирс Морган снова дал свой прогноз на триумфатора чемпионата мира-2022 в Катаре:
«Окончательный прогноз: Франция выиграет чемпионат мира и разобьет сердце Месси».
В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по киевскому времени.
Отметим, что в своем прошлом прогнозе Морган указал победу Хорватии над аргентинцами в полуфинале Мундиаля.
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