Сливал информацию. Автор лучшего гола ЧМ-2018 поссорился с Дешамом
Бенжамен Павар испортил атмосферу в раздевалке сборной Франции
Французский защитник Бенжамен Павар накануне финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции поссорился с главным тренером французов Дидье Дешамом.
Эта ссора очень испортила атмосферу в раздевалке французской национальной команды. Сообщается, что Павар позволял себе «неуместные высказывания» относительно игры партнеров, что и разозлило Дешама.
Вскоре, после финала мундиаля стало известно, что Бенжамен сливал информацию знакомым журналистам на счет обстановки в команде.
К слову, после того, как Павар ошибся в матче с Австралией, что привело к пропущенному голу, он больше не появлялся на поле.
Стоит отметить, что Бенжамен Павар является автором лучшего забитого гола на ЧМ-2018. Тогда он фантастическим ударом забил в ворота Аргентины.
Pavard is being accused by some of his France teammates of leaking internal dressing room stuff to the press due to his relationship with certain journalists [@Romain_Molina]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 19, 2022
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