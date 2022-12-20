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  4. Сливал информацию. Автор лучшего гола ЧМ-2018 поссорился с Дешамом
Чемпионат мира
20 декабря 2022, 17:50 |
539
0

Сливал информацию. Автор лучшего гола ЧМ-2018 поссорился с Дешамом

Бенжамен Павар испортил атмосферу в раздевалке сборной Франции

20 декабря 2022, 17:50 |
539
0
Сливал информацию. Автор лучшего гола ЧМ-2018 поссорился с Дешамом
Instagram. Бенжамен Павар

Французский защитник Бенжамен Павар накануне финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции поссорился с главным тренером французов Дидье Дешамом.

Эта ссора очень испортила атмосферу в раздевалке французской национальной команды. Сообщается, что Павар позволял себе «неуместные высказывания» относительно игры партнеров, что и разозлило Дешама.

Вскоре, после финала мундиаля стало известно, что Бенжамен сливал информацию знакомым журналистам на счет обстановки в команде.

К слову, после того, как Павар ошибся в матче с Австралией, что привело к пропущенному голу, он больше не появлялся на поле.

Стоит отметить, что Бенжамен Павар является автором лучшего забитого гола на ЧМ-2018. Тогда он фантастическим ударом забил в ворота Аргентины.

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Бенжамен Павар сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Дидье Дешам
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