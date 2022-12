Сливал информацию. Автор лучшего гола ЧМ-2018 поссорился с Дешамом

Французский защитник Бенжамен Павар накануне финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Аргентины и Франции поссорился с главным тренером французов Дидье Дешамом.

Эта ссора очень испортила атмосферу в раздевалке французской национальной команды. Сообщается, что Павар позволял себе «неуместные высказывания» относительно игры партнеров, что и разозлило Дешама.

Вскоре, после финала мундиаля стало известно, что Бенжамен сливал информацию знакомым журналистам на счет обстановки в команде.

К слову, после того, как Павар ошибся в матче с Австралией, что привело к пропущенному голу, он больше не появлялся на поле.

Стоит отметить, что Бенжамен Павар является автором лучшего забитого гола на ЧМ-2018. Тогда он фантастическим ударом забил в ворота Аргентины.

