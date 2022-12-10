Догнал Руни. Гарри Кейн вышел на первое место по голам за сборную Англии
Забил 53 гола
В матче четвертьфинала чемпионата мира Англия - Франция гол удалось забить форварду английской национальной команды Гарри Кейну.
Для игрока 53-й мяч в составе сборной Англии. Нападающий «Тоттенхэма» теперь делит первое место с Уэйном Руни, которому для достижения этого показателя понадобилось 120 матчей.
Кейн справился за 80 матчей.
Harry Kane has equalled Wayne Rooney’s record for the most goals scored in the history of the England men's national team:— Squawka (@Squawka) December 10, 2022
◎ 80 caps
◉ 53 goals
Arise, Sir Harry.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8W6zhoMcM4
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