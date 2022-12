Догнал Руни. Гарри Кейн вышел на первое место по голам за сборную Англии

В матче четвертьфинала чемпионата мира Англия - Франция гол удалось забить форварду английской национальной команды Гарри Кейну.

Для игрока 53-й мяч в составе сборной Англии. Нападающий «Тоттенхэма» теперь делит первое место с Уэйном Руни, которому для достижения этого показателя понадобилось 120 матчей.

Кейн справился за 80 матчей.

