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  4. Догнал Руни. Гарри Кейн вышел на первое место по голам за сборную Англии
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 22:24 |
648
0

Догнал Руни. Гарри Кейн вышел на первое место по голам за сборную Англии

Забил 53 гола

10 декабря 2022, 22:24 |
648
0
Догнал Руни. Гарри Кейн вышел на первое место по голам за сборную Англии
Sky Sports

В матче четвертьфинала чемпионата мира Англия - Франция гол удалось забить форварду английской национальной команды Гарри Кейну.

Для игрока 53-й мяч в составе сборной Англии. Нападающий «Тоттенхэма» теперь делит первое место с Уэйном Руни, которому для достижения этого показателя понадобилось 120 матчей.

Кейн справился за 80 матчей.

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Источник Sport.ua
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