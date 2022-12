Карьера без Кубка мира. Как Роналду выступал на чемпионатах мира

Сборная Португалии вылетела в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Марокко, а это значит, что Криштиану Роналду наверняка потерял шансы выиграть Кубок мира.

Сомнительно, что 37-летний игрок поможет сборной на ЧМ-2026.

Всего Роналду принял участие в пяти чемпионатах мира, на которых провел 22 матча, забил 8 голов и сделал две результативные передачи.

Лучшим достижением Португалии за это время стало 4-е место на ЧМ-2006.

Cristiano Ronaldo's World Cup career by numbers:



◉ 5 tournaments

◉ 22 games

◉ 8 goals

◉ 2 assists

◎ 0 trophies



A legendary international career will end without the greatest trophy of them all. 😪#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Y9dyS2uvpq