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  4. Обогнал Анчелотти. Наставник Ноттингем Форест стал тренером месяца в АПЛ
Англия
10 января 2025, 15:48 |
272
0

Обогнал Анчелотти. Наставник Ноттингем Форест стал тренером месяца в АПЛ

Нуну Эшпириту Санту получил награду в шестой раз

10 января 2025, 15:48 |
272
0
Обогнал Анчелотти. Наставник Ноттингем Форест стал тренером месяца в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

АПЛ подвела итоги декабря 2024 года. Лучшим тренером месяца стал наставник клуба «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. Специалист получает награду во второй раз за три месяца и в шестой раз в целом за свою карьеру в Премьер-лиге.

Только девять тренеров в истории Премьер-лиги выигрывали эту награду чаще, чем Нуну Эшпириту Санту. Он опередил Карло Анчелотти, у которого 5 наград, и сравнялся с Сэмом Эллардайсом и сэром Бобби Робсоном. Лидером остается сер Алекс Фергюсон. У легендарного шотландца 27 побед в номинации.

«Я должен поблагодарить игроков, которые выходят на поле и отдают все силы этому клубу. В конечном счете, это признание их выступлений», – заявил Нуну Эшпириту Санту.

В декабре 2024 года «Ноттингем Форест» одержал в чемпионате Англии 5 побед подряд. Команда Нуну Эшпириту Санту остается единственной в АПЛ, которой удалось нанести поражение «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что форвард Ньюкасла признан игроком месяца АПЛ.

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Нуну Эшпириту Санту Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Карло Анчелотти Алекс Фергюсон
Сергій Турчак Источник: Английская Премьер-лига
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