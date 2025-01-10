Обогнал Анчелотти. Наставник Ноттингем Форест стал тренером месяца в АПЛ

АПЛ подвела итоги декабря 2024 года. Лучшим тренером месяца стал наставник клуба «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. Специалист получает награду во второй раз за три месяца и в шестой раз в целом за свою карьеру в Премьер-лиге.

Только девять тренеров в истории Премьер-лиги выигрывали эту награду чаще, чем Нуну Эшпириту Санту. Он опередил Карло Анчелотти, у которого 5 наград, и сравнялся с Сэмом Эллардайсом и сэром Бобби Робсоном. Лидером остается сер Алекс Фергюсон. У легендарного шотландца 27 побед в номинации.

«Я должен поблагодарить игроков, которые выходят на поле и отдают все силы этому клубу. В конечном счете, это признание их выступлений», – заявил Нуну Эшпириту Санту.

В декабре 2024 года «Ноттингем Форест» одержал в чемпионате Англии 5 побед подряд. Команда Нуну Эшпириту Санту остается единственной в АПЛ, которой удалось нанести поражение «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что форвард Ньюкасла признан игроком месяца АПЛ.